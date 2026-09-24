Літак Ryanair подав сигнал лиха через критично низький запас палива, - The Independent

Літак кілька разів перенаправляли з одного аеропорту в інший через погану погоду.

Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ryanair під час сильного шторму у Великій Британії двічі не зміг приземлитися в Шотландії, після чого був змушений летіти до Манчестера. Як з’ясувалося, на момент посадки літак мав настільки мало пального, що його запас міг вичерпатися приблизно за 10 хвилин.

Як пише The Independent із посиланням на звіт британського Відділу розслідування авіаційних подій (AAIB), інцидент стався ще у жовтні минулого року. Літак виконував рейс із італійської Пізи до аеропорту Прествік поблизу Глазго. На борту перебували 171 пасажир і шестеро членів екіпажу.

Напередодні та в день рейсу Ryanair попереджала екіпаж про складні погодні умови через шторм, який супроводжувався сильними вітрами та тривалими опадами. Пілоти взяли додаткове пальне, очікуючи, що через вітер доведеться використовувати коротшу з двох злітно-посадкових смуг Прествіка. Манчестер заздалегідь визначили як запасний аеропорт.

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Під час першої спроби посадки на висоті близько 80 метрів спрацювало попередження про сильний вітер. Екіпаж виконав маневр відходу від землі. Під час другої спроби ситуація повторилася, тому літак знову перервав захід на посадку.

Після цього екіпаж попросив дозволу на посадку в Манчестері, але отримав відмову без пояснення причин. Тоді пілоти запросили перенаправлення до Единбурга. За даними звіту, погодження зайняло близько п’яти хвилин. Уже під час польоту до Единбурга екіпаж дедалі більше непокоївся через рівень пального. Посадку там також довелося скасувати через небезпечний вітер.

У підсумку командир вирішив летіти до Манчестера, хоча літак уже мав на 700 кг менше пального, ніж потрібно для посадки в межах встановленого фінального резерву. Розрахунки показували, що під час приземлення залишилося б близько 300 кг пального замість необхідних 1101 кг. Тоді екіпаж оголосив стандартний міжнародний сигнал тривоги: "MAYDAY MAYDAY MAYDAY ПАЛЬНЕ".

Згідно зі звітом AAIB, екіпаж перебував під значним психологічним навантаженням і не розглядав ближчі альтернативні аеропорти, зокрема Ньюкасл.

Літак зрештою приземлився в Манчестері о 19:52 – через майже чотири з половиною години після початку польоту та на 1 годину 45 хвилин пізніше запланованого часу. На борту залишалося 363 кг пального, а після руління та вимкнення двигунів – лише 240 кг.

AAIB також встановив проблеми у взаємодії з авіадиспетчерськими службами.

"Хоча правила аеропорту та агента з обслуговування в Манчестері передбачали, що запит на перенаправлення мав бути прийнятий, через збій у комунікації всередині аеропорту його було відхилено", - йшлося у звіті.

У документі наголошується, що літак безпечно сів у Манчестері, однак, імовірно, у нього вже не вистачило б пального для повторного заходу на посадку в разі необхідності. Розслідування також зазначило, що екіпаж від самого початку вважав Манчестер пріоритетним запасним аеропортом, що могло вплинути на подальше ухвалення рішень.

Авіаційні інциденти

Як писав УНІАН, під час рейсу Wizz Air чотирирічному хлопчику не дозволили скористатися туалетом через увімкнене табло "Пристебнути ремені", і він змушений був помочитися у пляшку прямо в салоні літака. Родина розповіла, що екіпаж поводився роздратовано, і ситуація викликала у дитини сильний сором і стрес.

Також ми розповідали, що у Південній Кореї двох пасторів оштрафували на 724 долари кожного за гучну проповідь під час внутрішнього авіарейсу. Проповідь тривала 13 хвилин і спричинила конфлікти з пасажирами та екіпажем. Суд визнав їхню поведінку деструктивною та кваліфікував як порушення закону про авіаційну безпеку.

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