Кремлю бракує грошей на війну: росіянам третій рік поспіль підвищать податки

Для великого бізнесу, зокрема, запроваджується "податок на надприбутки".

Російська влада третій рік поспіль має намір збільшити податкове навантаження на громадян і бізнес, щоб наповнити федеральний бюджет, який витрачає до половини всіх коштів на війну. Цього року дефіцит може скласти майже 7 трильйонів рублів.

Як пише The Moscow Times, в межах підготовки проєкту бюджету на 2027–2029 роки розроблено пакет поправок до Податкового кодексу.

Зокрема, пропонується збільшити податок на доходи фізосіб (ПДФО) на пасивні доходи громадян, зокрема відсотки за банківськими вкладами, дивіденди, операції з цінними паперами, а також кошти від продажу майна. Наразі вони оподатковуються за ставками 13–15%, а будуть – 13–22%. Підвищення податку торкнеться близько 4 млн росіян, від нього будуть звільнені "учасники СВО".

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Для великого бізнесу запроваджується "податок на надприбутки". Його сплачуватимуть виробники кольорових металів і добрив – за ставкою 30%, а золотодобувні компанії – за ставкою 20%.

"У 2025 році спостерігалося різке зростання світових цін, завдяки чому компанії отримали додатковий рентний дохід", – пояснює російський Мінфін.

Крім того, відомство запланував запровадження ПДВ у максимальному розмірі 22% на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Спочатку передбачалося поетапне запровадження податку: 7% у 2027 році, 14% у 2028-му і вихід на повну ставку у 2029-му. Тепер же Мінфін пропонує не чекати три роки та відмовитися від перехідного періоду. Крім того, заплановано новий митний збір у розмірі 100 рублів за посилку з товарами для особистого споживання вартістю до 200 євро.

За розрахунками відомства, додаткові податки дозволять скоротити дефіцит федерального бюджету, який цього року вдвічі перевищить початкові плани: 3% ВВП, або 6,9 трлн рублів, замість 1,6% ВВП, або 3,7 трлн.

"Фіскальна ситуація в Росії швидко погіршується через зростання витрат на війну", – констатує експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

За його оцінками, у першому півріччі на армію та закупівлю зброї бюджет витратив 10,7 трлн рублів – на третину більше, ніж роком раніше. Військові витрати "з'їли" 43,8% усіх видатків бюджету та 57,3% усіх податків, що надійшли до нього, а у відносному вираженні до кінця року можуть сягнути 9% ВВП – нового максимуму з радянських часів.

Щоб наповнити військовий бюджет, у 2022–2024 роках уряд уже підвищував податок на видобуток корисних копалин на нафту й газ, запроваджував "податок на надприбуток" та курсові мита. Минулого року податок на прибуток було підвищено з 20% до 25%, а цього – ПДВ зріс із 20% до 22%. Крім того, Мінфін запустив податкову реформу для малого бізнесу, позбавивши спрощеної системи сотні тисяч підприємців і зібравши з них за пів року 0,5 трильйона рублів.

Але щоразу бюджетна "діра" лише збільшувалася. У 2024 році замість запланованого дефіциту в 1,6 трлн рублів Мінфін отримав 3,5 трлн. Минулого року він мав намір скоротити дефіцит до 1,2 трлн рублів, а завершив рік із показником 5,6 трлн. За січень–серпень поточного року видатки уряду перевищили доходи на 5,8 трлн рублів, а дефіцит виявився у 1,5 раза вищим, ніж за аналогічний період роком раніше.

Економіст Дмитро Польовий попереджає, що будь-які додаткові заходи з мобілізації доходів посилять ризики для економіки, яка цього року вже практично перестала зростати.

"Прибутки компаній у 2026 році продовжують падати, запасу міцності у багатьох приватних компаній уже немає, малий бізнес тримається з останніх сил, тому будь-які додаткові збори лише погіршать становище, а на когось і зовсім чекатиме банкрутство", – сказав він.

Економіка Росії – останні новини

Витрати федерального бюджету Росії на війну проти України в першому півріччі 2026 року досягли нового рекордного показника – 10,687 трильйона рублів. Порівняно із січнем-червнем 2024 року, військовий бюджет РФ збільшився на 65%, порівняно з 2023 роком – на 145%, а якщо порівнювати з першим роком війни – на 285%.

Засновник групи Prime Дмитро Льоушкін розповів, що аби завдати російській економіці відчутних збитків, Україні варто впливати не лише на нафтопереробну галузь, а й на логістику, паливні склади та авіасполучення. За його словами, особливо відчутними можуть бути втрати від пошкодження великих паливних резервуарів та обмеження роботи портів і аеропортів.

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