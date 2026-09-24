В Антарктиці перше тюленя сезону отримало ім’я: на честь кого його назвали

Тюленя назвали на честь українських рятувальників.

Перше цього сезону тюленя Ведделла, яке народилося в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський", тепер має ім’я.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, полярники назвали дівчинку Саллі, або Сальватора.

Ім’я для малечі запропонувала в Instagram користувачка kasai_san.dra – Олександра Касай. Вона пов’язала свій варіант із українськими рятувальниками, адже 17 вересня, коли було повідомлено про народження тюленятка, в Україні відзначають День рятівника.

Відео дня

"Оскільки сьогодні віддають шану всім рятувальникам, хто в цей складний для країни час допомагає рятувати життя українцям, я пропоную назвати тюленя Salvator (з латині "Рятівник"), а скорочено Сал або Саллі. Думаю, малечі пасуватиме таке ім’я", – написала Касай.

Ідея припала до душі українським полярникам, тож тепер на острові Вінтер живе тюленя Саллі. За перемогу в конкурсі Олександра також отримає обіцяний подарунок – шеврон 31-ї української антарктичної експедиції.

Загалом у соцмережах організатори отримали близько тисячі варіантів імені. Серед пропозицій були як кумедні та милі, зокрема Куйовдик, так і більш концептуальні – наприклад, Дроні.

Також зазначається, що неподалік станції "Академік Вернадський" нещодавно народилося ще одне тюленятко Ведделла. Цього разу – хлопчик.

Народження першого тюленяти Ведделла у цьому сезоні

Як писав УНІАН, українські полярники, які перебувають на станції "Академік Вернадський" (острів Галіндез), зафіксували народження першого тюленя Ведделла цього сезону. Дитинча побачило світ на сусідньому острові Вінтер, що розташований навпроти Галіндезу.

За словами дослідників, зараз в Антарктиці – початок весни, і саме в цей час самиці тюленів Ведделла народжують дитинчат. Кожна приводить одне маля. У перші дні малюк зазвичай важить 25-30 кг. До кінця вигодовування, що триває близько 3 місяців, вага може сягати 90 кг. Дорослі Ведделли важать близько 400 кг.

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