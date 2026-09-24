Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 25 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 25 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,99/45,02 грн/дол., а до євро - 51,15/51,17 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 24 вересня, зріс на 11 копійок і складав 45,14 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,64 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 11 копійок і становив 51,66 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,99 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 20 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складав 51,55 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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