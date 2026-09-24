Скільки заряджається iPhone 18 Pro Max і на скільки вистачає батареї: результати тесту

iPhone 18 Pro Max забезпечує значне збільшення часу автономної роботи порівняно з торішньою моделлю Pro Max.

Новий iPhone 18 Pro Max отримав акумулятор ємністю 5391 мАг у версії з фізичною SIM-картою та 5567 мАг у варіанті з eSIM. Це одразу на 500 мАг більше, ніж у iPhone 17 Pro Max. Лабораторні тести GSMArena дають змогу оцінити, наскільки помітні ці зміни на практиці.

У тестах автономності iPhone 18 Pro Max показав результат у 19 годин 20 хвилин активного використання. Це помітно більше, ніж у попередніх моделей:

iPhone 18 Pro Max – 19 год 20 хв

iPhone 17 Pro Max – 17 год 58 хв

iPhone 16 Pro Max – 17 год 18 хв

Особливо помітний приріст автономності в режимах розмови, серфінгу в мережі та використання соціальних мереж. У іграх автономність залишилася на колишньому рівні – 12 годин.

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На тлі конкурентів показники iPhone 18 Pro Max виглядають особливо вражаюче: Samsung Galaxy S26 Ultra поступається йому майже трьома годинами автономної роботи. Схожа ситуація спостерігається у Google Pixel 11 Pro XL та Xiaomi 17 Ultra – вони в середньому розряджаються за 16 годин. При цьому OPPO Find X9 Ultra, навпаки, випереджає його.

Також iPhone 18 Pro Max став швидше заряджатися. На коробці iPhone 18 Pro Max вказано максимальну потужність зарядки 54 Вт. Для порівняння, у 17 Pro Max цей показник становив 42 Вт.

Результати виявилися такими:

15 хвилин – 50%

30 хвилин – 81%

55 хвилин – 100%

Таким чином, до повної зарядки iPhone 18 Pro Max добирається приблизно за 55 хвилин, хоча остаточне припинення споживання енергії відбувається через 73 хвилини.

Бездротова зарядка MagSafe, як і раніше, підтримує потужність до 25 Вт. У тесті з фірмовим бездротовим зарядним пристроєм Apple смартфон досяг 50% за 30 хвилин.

Камера iPhone 18 Pro/Pro Maxбула визнана другою найкращою у світі в тесті DxOMark. Apple поступилася Huawei, а головним недоліком камери назвали телеоб'єктив.

Раніше стало відомо, що Apple прибрала документацію з комплекту поставки iPhone 18 Pro. Тепер смартфони продаватимуться лише разом із кабелем USB-C для зарядки.

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