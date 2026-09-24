Скільки заряджається iPhone 18 Pro Max і на скільки вистачає батареї: результати тесту

Новий iPhone 18 Pro Max отримав акумулятор ємністю 5391 мАг у версії з фізичною SIM-картою та 5567 мАг у варіанті з eSIM. Це одразу на 500 мАг більше, ніж у iPhone 17 Pro Max. Лабораторні тести GSMArena дають змогу оцінити, наскільки помітні ці зміни на практиці.

У тестах автономності iPhone 18 Pro Max показав результат у 19 годин 20 хвилин активного використання. Це помітно більше, ніж у попередніх моделей:

  • iPhone 18 Pro Max – 19 год 20 хв
  • iPhone 17 Pro Max – 17 год 58 хв
  • iPhone 16 Pro Max – 17 год 18 хв

Особливо помітний приріст автономності в режимах розмови, серфінгу в мережі та використання соціальних мереж. У іграх автономність залишилася на колишньому рівні – 12 годин.

Відео дня

На тлі конкурентів показники iPhone 18 Pro Max виглядають особливо вражаюче: Samsung Galaxy S26 Ultra поступається йому майже трьома годинами автономної роботи. Схожа ситуація спостерігається у Google Pixel 11 Pro XL та Xiaomi 17 Ultra – вони в середньому розряджаються за 16 годин. При цьому OPPO Find X9 Ultra, навпаки, випереджає його.

Скільки заряджається iPhone 18 Pro Max і на скільки вистачає батареї: результати тесту

Також iPhone 18 Pro Max став швидше заряджатися. На коробці iPhone 18 Pro Max вказано максимальну потужність зарядки 54 Вт. Для порівняння, у 17 Pro Max цей показник становив 42 Вт.

Результати виявилися такими:

  • 15 хвилин – 50%
  • 30 хвилин – 81%
  • 55 хвилин – 100%

Таким чином, до повної зарядки iPhone 18 Pro Max добирається приблизно за 55 хвилин, хоча остаточне припинення споживання енергії відбувається через 73 хвилини.

Бездротова зарядка MagSafe, як і раніше, підтримує потужність до 25 Вт. У тесті з фірмовим бездротовим зарядним пристроєм Apple смартфон досяг 50% за 30 хвилин.

Скільки заряджається iPhone 18 Pro Max і на скільки вистачає батареї: результати тесту

Камера iPhone 18 Pro/Pro Maxбула визнана другою найкращою у світі в тесті DxOMark. Apple поступилася Huawei, а головним недоліком камери назвали телеоб'єктив.

Раніше стало відомо, що Apple прибрала документацію з комплекту поставки iPhone 18 Pro. Тепер смартфони продаватимуться лише разом із кабелем USB-C для зарядки.

Вас також можуть зацікавити такі новини: