РФ вже виробляє понад 3 тисячі реактивних 'Гераней' щомісяця, – Флеш

Важливу роль у нарощуванні російських спроможностей відіграє Китай.

Наразі Росія виробляє понад 3000 реактивних БПЛА "Герань" щомісяця. Про це в інтервʼю NV розповів технологічний радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, РФ тривалий час працювала над цією технологією.

"Спершу паралельно зі звичайними шахедами росіяни почали застосовувати Герань-3. Це той самий Шахед, тільки з реактивним двигуном, найпростіша модифікація, і зробили її швидко. І тут виникла проблема. Ми й усі виробники розраховували на швидкість Герань-3, а це максимум 280−320 км/год. Коли наші виробники шукали, яким має бути перехоплювач, і проводили тести, вони орієнтувалися на ці характеристики. Але ворог швидко зрозумів, що всі Герань-3 ми зможемо збивати, і зробив окрему Герань-4. Це зовсім інший засіб: потужний двигун, інша швидкість, інша бойова частина й дальність польоту", – розповів Флеш.

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Він додав, що наразі РФ виробляє звичайні бензинові "Герані" та реактивні приблизно в однакових обсягах. За словами експерта, важливу роль у виробництві російських БПЛА відіграє Китай.

"Китай постачає CRPA-антени (антени, які захищають супутникову навігацію від глушіння), меш-модеми (радіомодеми, що об'єднують дрони в одну мережу), на яких працює онлайн-керування, реактивні двигуни, сервоприводи і багато чого іншого. Камери теж китайські, а без них онлайн-керування й наведення неможливі. Усе це Китай", – розповів експерт.

Водночас він додав, що РФ вдалося створити і власний реактивний двигун, який вони вже почали встановлювати на "Бандеролі". За словами експерта, йдеться про копію китайського двигуна, який РФ просто виробляє на власній території. Далі, на його думку, РФ спробує перенести на свою територію й виробництво двигунів для "Шахедів". Експерт зазначив, що спроби Москви перенести вироблення всіх компонентів на власну територію свідчать про її наміри показати незалежність від Пекіну.

"У мене є версія, і вона логічна. Росіяни хочуть показати Китаю: якщо буде потрібно, ми збудуємо все в себе, – це обійдеться дорожче, але ми зможемо. Так вони демонструють, що від Китаю не залежать, бо інакше Китай може нав’язувати їм свою думку і свої правила гри. Так само росіяни зроблять і власні реактивні двигуни. Але тут усе вирішує математика. Двигуни вони зроблять, щоб показати, що можуть, а якщо купувати в Китаї буде дешевше, купуватимуть і далі в Китаї", – пояснив Флеш.

Російські "Шахеди": інші важливі новини

Раніше журналісти Business Insider повідомляли, що Україна вже збила перший реактивний дрон "Герань-5" своїм БПЛА-перехоплювачем. Також повідомляється про знищення близько десятка повільніших реактивних безпілотників "Герань-4".

Коментуючи це, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства наголосив, що наразі рано говорити, що та чи інша технологія справді працює. За його словами, для таких тверджень спершу треба перехопити десятки, а й іноді навіть сотні цілей.

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