Африканський континент розколюється швидше, ніж вважали вчені: що буде далі

Наступним етапом стане так звана океанізація – формування нової океанічної кори.

Африканський континент розколюється набагато швидше, ніж припускали вчені. Геологи з'ясували, що земна кора у Східній Африці вже значно стоншилася.

Як зазначається в результатах дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, процес відбувається у Східноафриканській рифтовій системі, де Африканська плита поступово розділяється на дві частини – Нубійську та Сомалійську. Остання охоплює східну частину континенту та острів Мадагаскар, пише Wionews.

Особливу увагу вчені приділили рифту Туркана, який проходить через Кенію та Ефіопію. Аналіз сейсмічних даних показав, що в центральній частині цього регіону земна кора має товщину всього близько 13 км.

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Для порівняння: на краях рифтової зони її товщина перевищує 35 км.

Геолог Крістіан Роуен з Колумбійського університету зазначив, що процес рифтогенезу в регіоні виявився більш прискореним, ніж вважалося раніше, а земна кора – тоншою.

Коли з’явиться новий океан

Коли континентальна кора стає тоншою за приблизно 15 кілометрів, починається так звана стадія "шийки" – її поступового витончення перед розривом.

За даними дослідників, цей процес у Східній Африці триває вже близько 4 млн років. Наступним етапом стане так звана океанізація – формування нової океанічної кори.

У результаті розколу магма зможе підніматися з глибин Землі. Після її охолодження утвориться нова западина, яка з часом може заповнитися водою Індійського океану.

За словами вчених, подібний процес уже спостерігається в районі Афарської улоговини, неподалік від Червоного моря.

Розкол Африки пов'язаний із стародавніми рештками

Дослідники також звернули увагу на цікавий збіг. Приблизно 4 млн років тому, коли земна кора в цьому регіоні почала проходити важливу стадію витончення, тут з’явилися потужні шари осадових порід.

Саме в них збереглося безліч стародавніх решток і слідів життєдіяльності гомінідів.

Вчені припустили, що активні тектонічні процеси та швидке накопичення осадів могли створити умови, завдяки яким до наших днів збереглася детальна хроніка життя древніх предків людини.

При цьому, як зазначили вчені, поява нового океану – процес геологічного масштабу, який займе ще мільйони років. Мова не йде про подію, яка відбудеться в найближчому майбутньому за людськими мірками.

Інші новини науки

Раніше УНІАН повідомляв, що під Італією земна кора немов "розстібається". Геологи пояснили цей дивний процес. Вони зазначили, що Апенніни вже давно ставлять вчених перед загадкою: в одних його частинах земна кора розтягується, а в інших – стискається.

Також вчені з'ясували, що на території Європи 300 тисяч років вирували пожежі. Вони зазначили, що масштабні пожежі охопили європейську територію близько 201 млн років тому, на стику тріасового та юрського періодів.

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