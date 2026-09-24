В Україні змінили правила відключення світла за борги: за що тепер не треба платити

На момент попередження заборгованість за електроенергію має бути меншою за половину прожиткового мінімуму.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила Правила роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

Як повідомила пресслужба відомства, відтепер побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1664 грн у 2026 році, – УНІАН).

Ця гарантія діятиме і у випадку, якщо вже після відключення оператор системи уточнить обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з’ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг. У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи.

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Ще одна важлива зміна стосується випадків, коли споживача відключили з порушенням установленої процедури. За таких обставин він також не оплачуватиме ані відключення, ані подальше відновлення електроживлення.

НКРЕКП також встановила єдині підходи до визначення вартості цих послуг. Під час відключення оператор системи, якщо це технічно можливо, має обрати найменш складний та найдешевший спосіб виконання робіт. При цьому вартість відключення та підключення визначатиметься за єдиним механізмом і не зможе перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до правил.

Змінами уточнено і строки відновлення електропостачання. У передбачених правилами випадках оператор системи має здійснити підключення протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після усунення причин відключення та виконання необхідних умов.

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