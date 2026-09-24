РФ уразила 'Нову лінію', відому пекарню та знищила ювелірне підприємство: деталі атаки

На Харківщині окупанти вбили шістьох працівників овочевого підприємства.

Російські окупанти в ніч на 24 вересня ударом ракети повністю знищили ювелірне підприємство Dukachi, повідомляють в компанії.

"Люди цілі – це головне, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень. Магазини в Києві, Львові і Одесі продовжують працювати щодня", – інформують в Dukachi.

Через масовану атаку на Київ постраждало виробництво мережі пекарень "Тітка Клара", заявили в компанії.

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"Найближчим часом деяких позицій із меню може не бути в наявності. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу", – ідеться в повідомленні.

Ворожою балістикою було уражено головне виробництво та логістичний склад групи компаній "Текстиль-Контакт", повідомляє її власник Олександр Соколовський.

"На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне – ніхто зі співробітників не постраждав. Нічого військового у нас там не вироблялося і не зберігалося. Компанія займається виробництвом всього асортименту домашнього текстилю – пледи, подушки, ковдри, постіль, одяг, будь-які текстильні товари для дому та кухні тощо", – повідомив Соколовський.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, в Одесі постраждав гіпермаркет "Нова лінія".

"Одещина знову зазнала масованої російської атаки: постраждало двоє людей. Внаслідок удару по раніше атакованому ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували", – повідомили в ДСНС.

Також в ДСНС розповіли, що внаслідок ранкового удару окупантів по Харківщині загинули шестеро працівників агропідприємства – в момент атаки вони сортували овочі.

"Співчуття родинам та близьким. 12 людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога. На місці працюють рятувальники та слідчі поліції", – ідеться в повідомленні.

Удари Росії по цивільних об’єктах в Україні – останні новини

Виробник санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна панда" повідомив, що 22 вересня російські окупанти знищили склад компанії. Складський комплекс був повністю знищений ворожим ударом вже вдруге за короткий час.

Експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко повідомив, що внаслідок російської атаки 23 вересня були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком, але повного відключення інтернету в столиці очікувати не варто.

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