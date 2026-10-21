Ryanair масово скасовує рейси до Бельгії, але додає маршрути до Італії та Іспанії

Ірландський лоукостер продовжує вносити зміни до свого зимового розкладу.

Ірландський лоукостер Ryanair ухвалив рішення суттєво скоротити кількість рейсів до Бельгії у своєму розкладі на зимовий сезон 2026-2027 років.

Як йдеться в заяві авіакомпанії, це рішення тягне за собою виведення з бельгійських аеропортів шести літаків, скорочення 1,1 мільйона пасажирських місць та закриття 20 маршрутів в аеропортах Брюссель-Шарлеруа та Завентем.

Традиційно причиною таких дій керівництво Ryanair називає рішення бельгійського уряду підвищити авіаційний податок на 250% (з 2 євро в січні 2025 року до 7 євро в січні 2027 року).

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Водночас лоукостер вніс деякі зміни до свого розкладу польотів до Італії.

Згідно з повідомленням на сайті Ryanair, у найближчому зимовому розкладі буде скорочено кількість рейсів до двох головних міжнародних аеропортів італійського острова Сардинія – Альгеро (-15%) та Ольбія (-50%), оскільки регіональний уряд "як і раніше не скасував муніципальний податок на цілорічній основі".

Водночас Ryanair представила рекордний зимовий розклад на 2026 рік для іншого італійського острова – Сицилії. Він включає 88 маршрутів до трьох місцевих аеропортів (Катанія, Палермо, Трапані-Марсала), у тому числі 17 нових, і дозволить перевозити понад 12,5 млн пасажирів на рік (зростання на 9%).

Також авіакомпанія розширює програму польотів до Іспанії, а саме – до курортного міста Аліканте. Зимовий розклад Ryanair на 2026 рік для цього аеропорту включає 79 маршрутів, у тому числі чотири нові напрямки: Катанія та Венеція (Італія), а також Фрідріхсхафен і Саарбрюкен (Німеччина). Крім того, Ryanair збільшила частоту рейсів на 28 існуючих маршрутах до таких популярних міст, як Лісабон (Португалія), Рим (Італія), Каунас (Литва), Пардубіце (Чехія) та Познань (Польща).

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Ryanair оголосив перші нові рейси в рамках літнього розкладу 2027 року – їх майже три десятки.

Водночас керівник авіакомпанії Майкл О'Лірі продовжує лякати пасажирів істотним зростанням цін на авіаквитки наступного року.

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