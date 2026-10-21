В МЗС України відреагували на новий скандал з Польщею через Шухевича та УПА

У відомстві назвали контрпродуктивним рішення Львівської облради, яке спричинило скандал з Польщею.

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Львівської обласної ради щодо проголошення року Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича, і закликали польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити тренду нормалізації відносин. Про це йдеться у коментарі МЗС журналістам.

"Нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", - йдеться у повідомленні.

В МЗС підкреслили, що це рішення ухвалене на регіональному рівні – органом місцевого самоврядування.

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Зазначається, що депутати, які голосували за нього, не зверталися за порадами ані до МЗС, ані до інших органів центральної влади, аби оцінити наслідки своїх дій для двосторонніх відносин з Польщею.

"Важливо зауважити, що депутати цієї ради займають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, президенту України чи центральним органам виконавчої влади. Переконані, що наше стратегічне партнерство потребує стриманості та передбачуваності, фахового та відкритого діалогу, розбудови довіри. Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції", - мовиться у коментарі зовнішньополітичного відомства України.

МЗС закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити тренду нормалізації відносин, та підтвердило налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства.

Проголошення року Шухевича та УПА на Львівщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення, яким 2027 рік проголошується роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Обґрунтовуючи таку ініціативу, депутат від "Європейської солідарності" Святослав Шеремета зазначив, що у наступному році відзначатиметься 120-річчя від дня народження головного командира УПА Романа Шухевича, 85-та річниця від дня створення Української повстанської армії та 120-річчя від дня народження видатного українського поета, вченого і політичного діяча Олега Ольжича. За його словами, до цих подій потрібно належним чином підготуватися.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш назвав це рішення неприйнятним і таким, що не сприяє зміцненню довіри між країнами, а навпаки – поглиблює розбіжності.

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