Черги до дев’яти днів: на кордоні з Польщею розпочався транспортний колапс

Тисячі вантажівок прагнуть перетнути західний кордон.

На автомобільному перетині кордону з Польщею утворилися черги тривалістю до 9 днів через атаки російських окупантів на західні регіони. Про це свідчать дані сервісу "єЧерга".

Всього в системі електронного запису на перетин кордону "єЧерга" зареєструвалися 2 тисячі вантажівок. Тривалість очікування для окремих водіїв доходить до 9 діб.

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Водночас Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило у Facebook про такі черги на польському кордоні на пунктах пропуску станом на 12:00 середи:

"Устилуг" – 10 автомобілів і 1 автобус;

"Угринів" – 6 автобусів;

"Грушів" – 15 автомобілів;

"Краківець" – 30 автомобілів і 15 автобусів;

"Шегині" – 50 автомобілів і 20 пішоходів;

"Нижанковичі" – 15 автомобілів і 3 автобусів.

Атаки на пункти пропуску – головні новини

Атаки російських окупантів сповільнюють рух на польсько-українських прикордонних переходах. Так, величезні черги утворились 16 жовтня у Люблінському воєводстві.

Зокрема, у Дорогуську на митне оформлення треба було чекати 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосині – вісім годин. За даними митної та податкової служб, у Гребенному на оформлення очікували 880 вантажівок, а у Зосині – 250.

Польща готова організувати прикордонний контроль лише з польського боку, якщо в Україні виникне загроза безпеці прикордонників і людей, які перетинають кордон.

Перенесення контролю на польську сторону дало б змогу підтримувати рух навіть у разі знищення прикордонної інфраструктури з української сторони та захистило б персонал від російських атак, вважають в МВС Польщі.

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