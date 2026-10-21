'Укрзалізниця' продовжила маршрут 'Інтерсіті' до популярного курорту: як курсуватиме

Перший рейс оновленого маршруту до Трускавця відбудеться 23 жовтня.

"Укрзалізниця" напередодні осінніх канікул продовжує маршрут поїзда "Інтерсіті+" Дарниця-Львів до Трускавця. Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця" продовжує маршрут поїзда "Інтерсіті+" 743 Дарниця-Львів до Трускавця через Дрогобич", - йдеться в повідомленні.

В УЗ повідомили, що перший рейс оновленого маршруту відбудеться 23 жовтня. Квитки на нього вже у продажу. Поїзд курсуватиме щодня, окрім вівторка та середи.

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Відправлення зі станції Дарниця о 5:50, з Києва-Пасажирського о 6:15, прибуття до Трускавця – 13:45. Виїзд із Трускавця о 14:30, прибуття до Києва – 22:28. Поїзд їхатиме через Дубно, Підзамче, Львів, Дрогобич.

"Укрзалізниця" - останні новини

19 жовтня в Україні значна частина поїздів "Укрзалізниці" курсувала з затримками. Найбільше від графіка відставали міжнародні рейси у напрямку Польщі. Так, найтривалішу серед поїздів далекого сполучення затримку зафіксували на рейсі №19/20 Хелм – Київ - на понад 8 годин.

16 жовтня стало відомо, що в застосунку компанії можна переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. В УЗ тоді пояснили, що взяли "усереднену статистику" за останні десять діб, щоб дані були максимально актуальними.

Раніше повідомлялося про плани УЗ з 20 жовтня скасувати одразу два потяги - № 79/80 Дніпро-Львів та № 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Це рішення в компанії пояснили погіршенням безпекової ситуації.

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