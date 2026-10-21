На Львівщині 2027-й проголосили роком Шухевича та УПА: з'вилася реакція Польщі

У Польщі назвали це рішення неприйнятним та таким, що поглиблює розбіжності між країнами.

Львівська обласна рада проголосила 2027-й роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Відповідні рішення були ухвалені 20 жовтня на сесії облради.

Обґрунтовуючи таку ініціативу, депутат від "Європейської солідарності" Святослав Шеремета зазначив, що у наступному році відзначатиметься 120-річчя від дня народження головного командира УПА Романа Шухевича та 85-та річниця від дня створення Української повстанської армії.

"Для нас важливо за це проголосувати, бо це дасть можливість організувати широкомасштабні заходи з відзначення цих подій", - пояснив він.

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Окрім того, у наступному році відзначатиметься 120-річчя від дня народження видатного українського поета, вченого і політичного діяча Олега Ольжича.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш назвав це рішення неприйнятним і таким, що не сприяє зміцненню довіри між країнами, а навпаки – поглиблює розбіжності.

"Важливо, щоб українська влада дистанціювалася від цієї позиції", - зазначив він.

Скандал з присвоєнням імені Героїв УПА підрозділу ЗСУ

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення викликало різке обурення в Польщі.

Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла. Президент України надіслав нагороду назад до Польщі поштою.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі скандалу закликав президентів України та Польщі до прямого діалогу.

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