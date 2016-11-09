У ДФС повідомили про успіхи "Єдиного вікна" для митних декларацій

Через електронну систему обміну даними "Єдине вікно", яка заробила на українських митницях з 1 серпня, вже оформлено понад 21 тисячі митних декларацій, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

"Ми постійно удосконалюємо систему, щоб проходження контрольних процедур на митниці відбувалося ефективно, але не забирало багато часу", - цитує прес-служба слова глави ДФС Романа Насірова.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2016 року в Україні на пунктах митного контролю заробила автоматизована система "Єдине вікно", метою якої є прискорення оформлення експортно-імпортних операцій. Це один з елементів реформування митниці.

Система є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз в одне місце і мінімізує контакти з держслужбовцями. "Єдине вікно" передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю.