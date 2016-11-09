У ДФС повідомили про успіхи "Єдиного вікна" для митних декларацій
Через електронну систему "Єдине вікно" вже оформлено понад 21 тисячу митних декларацій.
Через електронну систему обміну даними "Єдине вікно", яка заробила на українських митницях з 1 серпня, вже оформлено понад 21 тисячі митних декларацій, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
"Ми постійно удосконалюємо систему, щоб проходження контрольних процедур на митниці відбувалося ефективно, але не забирало багато часу", - цитує прес-служба слова глави ДФС Романа Насірова.
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Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2016 року в Україні на пунктах митного контролю заробила автоматизована система "Єдине вікно", метою якої є прискорення оформлення експортно-імпортних операцій. Це один з елементів реформування митниці.
Система є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз в одне місце і мінімізує контакти з держслужбовцями. "Єдине вікно" передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю.