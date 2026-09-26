Стало відомо, яким буде новий iPad mini – такий планшет захочуть собі все

Інсайдери стверджують, що він з’явиться вже в жовтні.

Найкомпактніший планшет Apple – новий iPad mini 8 – розсекретили ще до презентації. Інсайдери стверджують, що компанія готує найпомітніше оновлення iPad mini за останні роки.

Згідно зі звітом Bloomberg, головним нововведенням стане перехід з LCD на OLED. Такий екран забезпечить глибший чорний колір, високий рівень контрастності та більш насичену передачу кольорів. При цьому поки що залишається невідомим, чи отримає iPad mini 8 підтримку ProMotion (120 Гц).

Пристрій працюватиме на чіпі A20 Pro – він не тільки забезпечить приріст потужності, але й дозволить Apple розширити можливості Siri та інших функцій штучного інтелекту в iPadOS 27. Екран iPad mini 8 може стати трохи більшим, але точна діагональ поки що невідома.

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Apple також готує зміни в конструкції планшета. Фронтальну камеру перемістять у альбомну орієнтацію, за аналогією з великими сучасними iPad. Крім того, планшет може отримати нову конструкцію динаміків із вібраційним випромінюванням замість традиційних отворів. Це дозволить покращити захист корпусу від води.

За даними Bloomberg, презентація iPad mini 8 відбудеться до кінця жовтня. Перехід на дорожчу OLED-панель і суттєве оновлення потенційно можуть призвести до зростання ціни до $699 або навіть $799. У липні 2026 року Apple вже підвищила стартову вартість iPad mini 7 з $499 до $599.

З огляду на кількість очікуваних новинок Apple, ймовірно, проведе ще одну презентацію в жовтні. Основна увага на ній буде приділена Mac, iPad та пристроям для розумного дому.

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