У Полтаві відкрився регіональний форум "Україна - країна підприємців" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на форумі присутні кілька сотень полтавських підприємців, представники місцевих органів влади, представники Українського союзу промисловців і підприємців, а також представників партнера форуму - "Приватбанку".

Відкриваючи форум, голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко, директор Полтавського регіонального управління «Приватбанку» Олександр Цись, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький підписали звернення до місцевих рад області та їх виконавчих органів щодо впровадження програми підтримки малого бізнесу за рахунок програм компенсації відсотків за банківськими кредитами з місцевих бюджетів для створення нових робочих місць.

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«Унікальність нашого зібрання лежить в площині концепції підтримки малого та середнього бізнесу, починаючи з Полтавської області, я думаю, ця ініціатива пошириться по всій Україні», - зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Він зазначив, що форум підштовхне органи виконавчої влади до створення стимулів для розвитку бізнесу.

«Я переконаний, що ми сьогодні дамо поштовхи для розвитку малого і середнього бізнесу по всій Україні», - сказав Головко.

Як повідомляв УНІАН, одне з перших українських міст, які приєдналися до національної програми підтримки малого бізнесу «Країна підприємців» стало місто Покровськ Донецької області. У цьому місті вже стартував проект компенсації відсотків за користування кредитами малому бізнесу за рахунок місцевого бюджету. Відповідне рішення було прийнято міськрадою. А залучити фінансування підприємці міста зможуть за допомогою порталу програми kub.pb.uа.