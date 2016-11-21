Інвестиції місцевих бюджетів на компенсацію відсотків за кредитами бізнесу окуповуються за 14 місяців - "ПриватБанк"

Про це заявив генеральний заступник голови правління «ПриватБанку» Юрій Пікуш на бізнес-форумі в рамках проекту «Україна – країна підприємців» у Києві.

«14 місяців на те, щоб повернути інвестиції, які міський бюджет витратить на компенсацію кредитів», – сказав він.

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Представник «ПриватБанку» нагадав, що згідно із законодавством у місцевої влади України є всі законодавчі інструменти для компенсації відсотків за кредитами.

Пікуш нагадав, що програма «ПриватБанку» «Кредити українському бізнесу», яка акумулює кошти людей, які бажають інвестувати в розвиток підприємництва, ставить своєю метою створення мільйона робочих місць впродовж двох років.

«Мільйон робочих місць дасть серйозний дохід не тільки місцевим бюджетам, а й бюджету всій країні в цілому», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, місцева влада міста Покровська Донецької області ухвалила рішення виділити на компенсацію відсотків за кредитами малому і середньому бізнесу 5 млн грн.

Крім того, влада Полтавської області ініціює компенсацію підприємцям 30 тис. грн за банківськими кредитами за кожне створене робоче місце.