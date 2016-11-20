У Києві 21 листопада відбудеться бізнес-форум для приватних підприємців та малого бізнесу

На форумі столична поінформує про реальні кроки на підтримку малого бізнесу та про нові ініціативи, спрямовані на успішний розвиток підприємництва у Києві. Зокрема, про впровадження програм компенсації відсотків за банківськими кредитами на створення нових робочих місць.

Окрім того, будь-який київський підприємець на форумі зможе отримати консультації та допомогу фахівців і експертів з найважливіших питань ведення бізнесу. Також у відкритому діалозі з місцевою владою учасники форуму зможуть обговорити нові ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва, банківські програми кредитування малого бізнесу та заходи задля поліпшення бізнес клімату в країні.

Бізнес форум "Київ - місто підприємців" пройде у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (м.Київ, вул.Хрещатик, 36). Початок о 10:00. Участь у форумі - безкоштовна. Реєстрація - на kub.pb.ua/forums.

Разом з тим, о 12:00 відбудеться прес-брифінг бізнес-форум "Київ - місто підприємців" за участю керівництва КМДА Пліса, провідних банкірів та представників міжнародних організацій.