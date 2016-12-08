В Одесі проходить регіональний бізнес-форум "Україна — країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі бере участь близько 200 підприємців різних сфер діяльності.

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У церемонії відкриття і самому заході взяли участь голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, заступник мера Одеси Павло Вугельман і директор Південного регіонального управління Приватбанку Олена Яколина.

У програмі заходу — панельна дискусія Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні: державні програми і підтримка ініціатив, а також «Бізнес в Україні. Шлях до успіху», яка передбачає виступ одеських підприємців, готових поділитися своїм успішним досвідом. У їх числі Костянтин Рехкалайнін, що спеціалізується на випуску калейдоскопів, Олена Душечкін — засновник однієї з косметичних брендів та ін.

Основний захід форуму — презентація проектного фінансування Приватбанку на сервісі «КУБ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» почали свою роботу в Харкові, Херсоні та Чернівцях.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.