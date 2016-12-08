У Чернівцях проходить регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

У Чернівцях сьогодні у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців», організований Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців та підприємців.

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Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 200 представників малого і середнього бізнесу, а також тих, хто хоче стати підприємцями.

У роботі форуму також беруть участь представники Чернівецької ОДА та обласної ради, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, керівництво Чернівецького обласного відділення Українського союзу підприємців і промисловців та регіонального відділення Приватбанку.

Український союз промисловців і підприємців за підтримки Приватбанку прагне показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

На учасників форуму очікують виступи представників місцевої влади, підприємців Чернівецької області, надихаючі історії успіху молодих бізнесменів.

Крім того, учасники форуму отримають корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.