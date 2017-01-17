Експерти відреагували на "драконівський" закон про перевірки та штрафи малого бізнесу

Надмірне покарання у вигляді штрафів у розмірі 100 мінімальних зарплат, 30 мінімальних зарплат ще більше збільшує ризик ведення бізнесу в Україні, тобто знижує нашу конкурентоспроможність на міжнародному ринку інвестицій, зазначає координатор групи "Податки" Громадянська Платформа "Нова Країна" Павло Себастьянович.

"Уявіть якийсь районний центр, де 320 000 гривень - це і квартира, і машина, а може навіть і будинок. І ось тепер в руках чиновника-інспектора - зруйнувати ваше життя повністю. Просто одного прекрасноно дня ви отримуєте постанову про штраф. Просто вас не було на місці, коли приходив чиновник. Або ще з якоїсь причини", - йдеться в повідомленні.

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І повільно державна машина перемелює вас починаючи з арешту рахунку, потім арешт майна, потім приватні судові виконавці.

"Прийняття таких правил ставить жирний хрест на малому бізнесі", - резюмує експерт.

Проти таких "драконівських" методів виступає і голова Всеукраїнського комітету народного контролю Владислав Бовсуновський. Зокрема, експерт пропонує починати перевірки "зарплат у конвертах" з самого Міністерства соціальної політики.

"Щиросердне зізнання. Я працюю нелегально в Мінсоцполітики. Люди з прізвищами Рева і Розенко запропонували мені не оформлятися, а натомість отримувати зарплату в конверті. Прошу відповідну інспекцію оштрафувати кожного з них на 320 тисяч гривень", - повідомляє він.

Робота виконується безпосередньо у них в кабінетах. Суть роботи - я підписую замість них документи.

"Прошу нову інспекцію заходити до них в кабінети без попередження з перевіркою по 3-4 рази на день - щоб застати зненацька. У тому випадку, якщо товариш Рева на 3 день не витримає перевірок, оштрафуйте його ще на 320 тисяч гривень. І так доти, доки не виправиться. Те саме стосується і пана Розенка", - зазначає Бовсуновський.