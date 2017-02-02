УСПП і ПриватБанк продовжать програму підтримки підприємництва

Головною її метою є створення більш 1 млн. нових робочих місць, збільшення кількості підприємств малого бізнесу. Партнери сподіваються, що дана ініціатива зможе перетворитися на загальнонаціональну програму підтримки підприємництва і закликають уряд до активних спільних дій.

За неповний 2016 рік програма значно просунулася. Успіху вдалося досягти там, де налагоджено державно-приватне партнерство з органами місцевої влади. У регіонах України – всього 24 міста – пройшли форуми за участю керівників областей. У Києві та Одесі виділено до 10 млн. грн. для компенсації відсоткових кредитних ставок із місцевих бюджетів, інші держадміністрації запропонували від 1 до 5 млн. у залежності від своїх можливостей. В Івано-Франківську вирішено компенсувати 50% ставки за кредитом, в Полтаві – до 30 тис. грн. за створене робоче місце.

В умовах високого рівня безробіття та трудової міграції, низького рівня добробуту населення (близько 70% українців перебувають на межі бідності за стандартами ООН) така програма може переламати негативні тенденції і стимулювати ділову активність в країні. Нагадаємо, зараз з-за несприятливих законодавчих нововведень припинили свою діяльність 214 тис. фізичних осіб-підприємців. Необґрунтоване підвищення мінімальної зарплати, штрафи та перевірки змушують МСБ скорочувати штат, не сприяють виходу бізнесу з тіні.

Тому програма «Україна – країна успішних підприємців» має величезне значення, кажуть в Приватбанку та УСПП. Партнери закликали інші банки, фінансові установи приєднатися до її реалізації.

Також вони підготують звернення до уряду з пропозицією зробити дану програму загальнонаціональної, що якісно підвищить можливість допомоги самозайнятим, дрібному підприємництву.

«Ми переконані, що для зростання економіки, ВВП необхідна динаміка не закриття підприємств, а їх створення, формування робочих місць і підйому внутрішнього ринку. Для цього потрібні стимули на державному рівні. Крім того, у нас вже розроблені механізми взаємодії з органами місцевої влади – вони мають стати тією базою, на якій може будуватися комплексна державна підтримка бізнесу», – резюмував президент УСПП Анатолій Кінах.