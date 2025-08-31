Це лише частина великої картини зміни природного світу України під впливом кліматичного фактору.

Глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

"В Україні зміни клімату проявляються у більш інтенсивних літніх посухах, особливо на півдні та сході країни, що негативно впливає на сільське господарство. Західні регіони дедалі частіше потерпають від паводків і повеней через рясні зливи. Зростає й частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ: хвиль спеки, сильних буревіїв та лісових пожеж, які раніше не мали такої сили та регулярності. Наприклад, у останні роки у Черкаській, Київській та Одеській областях фіксують рекордно спекотні літо та черги посух", – розповідає фахівчиня.

Вона наголошує, що нова погодна реальність прямо впливає на те, які живі істоти краще почуваються у нашому нинішньому кліматі.

"Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах", – каже Тимочко.

Клімат України: останні новини

Як писав УНІАН, на півдні та південному сході України існує ризик висихання річок. Вони можуть повністю зникнути впродовж наступних 50 років, якщо не вживати відповідних заходів. Вчені кажуть, що річки можуть перетворитися на тимчасові водотоки, які наповнюються водою лише під час опадів.

Також ми розповідали, що північні регіони України страждають від наслідків радянської програми осушення боліт. Хоча це дало трохи додаткової землі під сільське господарство, наслідки для екології виявилися катастрофічними.

