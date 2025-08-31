Виявилося, більшу частину прибутку приніс Cyberpunk 2077.

У свіжому фінансовому звіті за перше півріччя 2025 року CD Projekt RED зафіксувала 121 мільйон доларів виручки. Що дивно, 60% із цієї суми (близько 72 млн) досі приносить Cyberpunk 2077.

Для порівняння, вся серія "Відьмак" за той самий період принесла лише 17 мільйонів доларів. Додатковий поштовх продажам "Кіберпанку" дала версія для Switch 2, яка буквально розлетілася, а гра досі тримається в топ-3 бестселерів Steam.

CDPR показує і хороші цифри з прибутку з маржинальністю в 35%. Причому студія не тільки заробляє на старих іграх, а й активно зростає - у компанії вже 1248 співробітників, на 99 більше, ніж раніше.

Незважаючи на загальне скорочення кадрів в ігровій індустрії, CDPR навпаки розширюється і навіть пропонує роботу звільненим співробітникам Xbox.

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED продовжує збільшувати штат розробників "Відьмак 4" і Cyberpunk 2. За останні півроку компанія найняла понад 40 нових співробітників. Наразі "Відьмак 4" вважається проєктом у найпросунутішій стадії розробки, а Cyberpunk 2 йде другим за черговістю.

