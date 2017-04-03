Порошенко про запуск електронного реєстру відшкодування ПДВ: Україна до цього дня йшла 21 рік

Президент України Петро Порошенко вважає, що впровадження єдиного електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість є реалізацією руху України до Євросоюзу.

Про це він заявив під час наради щодо початку роботи в Україні електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Я дуже щасливий, що вся команда продемонструвала абсолютно жорстку політичну волю і по адмініструванню податків ми знайшли достатню кількість аргументів, щоб запровадити цю нову, революційну систему, яка дозволяє забезпечити ефективний, прозорий громадський контроль за всім механізмом відшкодування», - сказав президент.

Порошенко назвав дуже важливим початок роботи системи автоматичного відшкодування ПДВ, адже тривалий час замість прозорої роботи відбувались лише спекуляції у цій сфері.

«Україна до цього дня йшла з 1996 року. 21 рік українські підприємці, українські бізнесмени чекали прозорості відшкодування податку на додану вартість. 21 рік, на жаль, система відшкодування ПДВ живила корупціонерів, які за непрозорі механізми відшкодування часто-густо отримували хабарі. 21 рік, на жаль, з повітря бралися кошти, витягувалися з державного бюджету. І це мало величезні негативні наслідки для економіки», - констатував він.

Саме тому запровадження електронного адміністрування повернення ПДВ президент назвав одним із важливих етапів, який має величезну антикорупційну складову. Разом із введенням прозорих механізмів закупівлі газу, державних електронних закупівель через систему ProZorro, делегування фінансового ресурсу на місця в рамках децентралізації, коли громада сама вирішує куди спрямовувати кошти і має можливість контролювати їх використання за прозорим механізмом, зазначив він.

«Запам’ятайте сьогоднішній день – 3 квітня ми запускаємо систему прозорого громадського контролю за відшкодуванням ПДВ», - сказав президент.

Серед переваг роботи системи Порошенко назвав скасування ручного режиму відшкодування податку і повну автоматизацію процесу: у реєстрі кожен зможе проконтролювати дату внесення заявки на відшкодування, податок відшкодовуватиметься виключно у хронологічному порядку, система перевірок буде публічною, з обґрунтуваннями та визначеним терміном. «Передача висновку стане чітко контрольованою під визначеним терміном і ніхто не зможе відтермінувати без пояснень або скасувати чи вилучити з реєстру того чи іншого суб’єкта-платника податків», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що останнім часом ситуація з відшкодування ПДВ кардинально змінювалася в кращий бік, але при цьому наголосив, що цей процес продовжував керуватися у ручному режимі. «Приходить інвестор, звертається до президента, до керівника уряду і ми займаємось конкретним кейсом і забезпечуємо відшкодування. Сьогодні головне – не треба звертатися. Відшкодування має відбуватися автоматично», - наголосив Порошенко. Він підкреслив, що нова система створена за європейською моделлю адміністрування ПДВ, на відміну від тої, що існувала в Україні – хибна практика адміністрування цього податку в непрозорих умовах.

«На сьогоднішній день ми стверджуємо – реалізація руху до Європейського Союзу полягає в тому числі в автоматичному і ефективному, безкорупційному функціонуванні податку на додану вартість», - наголосив він.

Президент подякував парламенту, уряду та всім, хто долучився до процесу створення та запуску реєстру, і також привітав із початком його роботи представників бізнесу. На переконання глави держави, це сприятиме поліпшенню умов роботи підприємців.

«Хочу сказати, що це яскраве свідчення антикорупційних кроків, ефективних кроків, які спрямовані на покращення інвестиційного клімату», - заявив він.

Міністр фінансів Олександр Данилюк продемонстрував учасникам наради роботу реєстру, який розміщено на сайті Мінфіну. Він, зокрема, повідомив що у реєстрі відображаються відомості про дату подання заявки на відшкодування ПДВ, підприємство, суму, що заявляється для відшкодування, а також інформацію про перерахування казначейством коштів на рахунки підприємців. За його словами, всю вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ формує ДФС на підставі заявок бізнесу і закріплює ці дані електронним цифровим підписом.

Міністр зазначив, що до 1 липня реєстр працює в тестовому режимі і в цей період здійснюватиметься постійний моніторинг його роботи, а також прийматимуться зауваження щодо недоліків функціонування і проводитиметься робота з їх усунення.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Данилюк 2 квітня заявив про спробу зриву запуску роботи автоматичного електронного реєстру відшкодування ПДВ.

Питання відшкодування ПДВ багато років було й залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. У січні цього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 млрд грн.