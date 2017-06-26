Державний "Укрексімбанк" залучає у СБ $150 мільйонів на підтримку малого та середнього бізнесу

Державний «Укрексімбанк» підписав договір зі Світовим банком про отримання під суверенну гарантію кредитних ресурсів у сумі 150 млн дол. США строком до 35 років для реалізації проекту доступу до довгострокового фінансування.

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Як повідомила прес-служба «Укрексімбанку», в рамках проекту фінустанова за рахунок отриманого фінансування надаватиме середньо- та довгострокові кредити на розвиток експортного потенціалу малих і середніх українських підприємств, у тому числі й через українські комерційні банки.

Також повідомляється, що відбір позичальників і банків-учасників проекту проводитиметься за узгодженими зі Світовим банком критеріями.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову і технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки Група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій та фінансування приватного сектору.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і є однією з найбільших фінустанов за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.