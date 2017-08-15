Великі платники податків в липні збільшили платежі до бюджету на 23%

Надходження податків від великого бізнесу в липні 2017 року досягли майже 18 мільярдів гривень, перевищивши показники аналогічного періоду попереднього року на 3,4 мільярда гривень, або на 23,3%.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, в тому числі великий бізнес сплатив до бюджету 8,4 мільярда гривень податку на додану вартість, 5,4 мільярда гривень акцизного податку та 1,3 мільярда гривень податку на прибуток.

Також повідомляється, що частка податкових платежів великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих платників податків ГФС, склала 58,6% від загального збору податкових платежів до держбюджету по Україні, при цьому Офіс обслуговує 2,8 тисячі суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-липні поточного року отримав 447,635 мільярда гривень доходів, що на 10,3% більше бюджетного розпису на цей період.