ДФС: переплати з податку на прибуток скоротилися більш ніж на 20%

Обсяг переплат з податку на прибуток з початку 2017 року скоротився більш ніж на 20%, або на 3,9 млрд грн, до 14,4 млрд грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, ДФС ініціює разове погашення всім суб'єктам господарювання переплат з податку на прибуток. Для цього необхідно передбачити відповідні кошти в законі про бюджет на 2018 рік.

«Ця переплата була здійснена в минулі періоди і дісталася нам у спадок, але все одно це питання необхідно вирішити. Якщо бізнес підтримує цю ідею, то можемо направити в Міністерство фінансів пропозицію передбачити в законі про бюджет на 2018 рік кошти, які можна буде разово повернути нашому бізнесу і, таким чином, раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні», - цитуються в повідомленні слова в. о. голови ДФС Мирослава Продана.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2017 сума переплат з податку на прибуток становила 18,3 млрд гривень.