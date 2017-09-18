Великі платники податків з початку року збільшили платежі до бюджету на 21%

Великі платники податків протягом січня-серпня 2017 року перерахували до державного бюджету України 176 мільярдів гривень, що на 21%, або на 30,3 мільярда гривень, більше перерахувань за аналогічний період минулого року.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих платників, становить 58,3% від загального збору податків до держбюджету.

В розрізі основних податків держбюджету за 8 місяців отримав: податку на додану вартість - 76 мільярдів гривень, акцизного податку - 41 мільярд гривень, податку на прибуток - 36,3 мільярда гривень і частина чистого прибутку - 6,6 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2017 року отримав 527,553 мільярда гривень доходів, що на 7,7% більше бюджетного розпису на цей період.

Надходження до держбюджету за цей період на 46,1% вище показника за аналогічний період 2016 року.