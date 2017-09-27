Порушення в готівкових розрахунках: ДФС оштрафувала підприємців майже на 300 мільйонів

Державна фіскальна служба з початку року оштрафувала підприємців на 272,7 мільйона гривень за порушення в сфері готівкового обігу, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті ДФС.

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За даними ДФС, завдяки підвищенню рівня суспільної свідомості збільшилася кількість громадян, які потребують видачу розрахункових документів при проведенні розрахунків за придбані товари чи надані послуги. При цьому почастішали випадки інформування ДФС про такі зловживання з боку суб'єктів господарювання.

У повідомленні зазначається, що органи Державної фіскальної служби при організації та проведенні контрольно-перевірочних заходів (як документальних, так і фактичних перевірок) застосовують ризик-орієнтовані методи планування перевірок.

Так, ДФС з метою вдосконалення організації контролю за проведенням розрахункових операцій розробила перелік критеріїв відбору для перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері готівкового обігу.

"Використання критеріїв відбору для перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері готівкового обігу, є ефективним інструментом для відбору до перевірки платників податків щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні розрахункових операцій", - наголошується в повідомленні.

Фіскальна служба звернула увагу керівників суб'єктів господарювання на обов'язковість дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні готівкових розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) та інших операцій з готівкою.

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні в I кварталі 2017 року знизився на 6 процентних пунктів порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 37% ВВП.