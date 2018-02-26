На Житомирщині через морози працюють 120 пунктів обігріву населення

У зв’язку із пониженням температури повітря у Житомирській області станом на 26 лютого працюють 120 пунктів обігріву населення.

Про це УНІАН повідомили у департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

«Пункти обігріву функціонують в установах соціального захисту, медичних закладах, ФАПах, на базі органів місцевого самоврядування, тощо», - сказано у повідомленні.

В управлінні застерігають, що під час морозів необхідно бути обережним і берегтися від переохолодження. "Найголовніше – не вживати алкогольних напоїв, алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, і в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині протягом цього зимового періоду були факти загибелі людей від переохолодження.