На Житомирщині через морози працюють 120 пунктів обігріву населення

12:15, 26 лютого 2018
Разное
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oda.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

«Пункти обігріву функціонують в установах соціального захисту, медичних закладах, ФАПах, на базі органів місцевого самоврядування, тощо», - сказано у повідомленні.

В управлінні застерігають, що під час морозів необхідно бути обережним і берегтися від переохолодження. "Найголовніше – не вживати алкогольних напоїв, алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, і в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині протягом цього зимового  періоду були факти загибелі людей від переохолодження.

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