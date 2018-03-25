Третій етап чергового з’їзду Соціалістичної партії України
14:00, 25 березня 2018Разное
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У неділю, 25 березня відбудеться третій етап чергового з’їзду Соціалістичної партії України. У з’їзді візьмуть участь Голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, голови обласних партійних організацій СПУ, делегати від областей, активісти партії.
До участі у роботі з’їзду запрошені також представники соціалістичних та соціал-демократичних партій країн Євросоюзу.
З’їзд розгляне нову Програму Соціалістичної партії та питання партійного будівництва у регіонах України.
Місце проведення з’їзду: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський», Хол чемпіонів.
Початок роботи з’їзду о 14-00.
Реєстрація учасників розпочнеться о 13-00.
Акредитація для журналістів триватиме до 18 години 24 березня.
Телефон для акредитації: +380 93 361 07 82
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