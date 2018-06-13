Рух “Здійсни мрію” презентує перше унікальне дослідження мрій українських дітей та оголошує старт арт-марафону #МояДитячаМрія

У вівторок, 19 червня о 12.00 у прес-центрі УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) розпочнеться public talk дискусія на тему першого унікального дослідження «Про що мріють українські діти? Як батьки впливають на мрії дітей? Чому мріяти життєво необхідно?». Відомі лікарі, психологи, лідери думок, художники, батьки, діти запрошенні на це важливе для суспільства обговорення.

Лідія Таран, куратор проекту Здійсни мрію розповідає : «Понад два роки ми разом з чарівниками здійснюємо дитячі мрії. За цей час найбільше заявок ми отримуємо про подарунки, про якісь речі, забаганки… І ми задумалися, чи матеріальні бажання можуть бути мріями, яка тут різниця, чому діти бояться мріяти про щось глобальне, грандіозне, чому обмежують себе? Тому ми вирішили звернутися до соціологів і психологів»

Опитування, проведене Українською маркетинговою групою, серед здорових дітлахів та тих, хто тривалий час перебуває на лікуванні. Перші цифри результатів нас приголомшили: лише 10% маленьких пацієнтів мріють без обмежень і без бар’єрів, 90% мають практичні мрії і бажання, однак здебільшого вони матеріальні, побутові. У здорових дітей цифри: 5% і 95% відповідно. При цьому 63% усіх дітей вірять в диво*

Яким би не був меркантильним світ дорослих, ми з вами чудово розуміємо, що майбутнє починається з мрії – без кордонів і аж до зірок! І дитячі мрії – це майбутнє. Яким воно буде в нашій країні – залежить від нас із вами, адже саме дорослі мусять навчати дітей мріяти і вірити, ніколи не втрачати надію, знати, що неможливе можливе і в наш час, із його неймовірними відкриттями, світ показує свої безмежні горизонти саме тим, хто не боїться мріяти.

Учасники події, які знають, що таке великі дитячі мрії і яка сила їх здійснення, - співачка Христина Соловій, художниця Євгенія Гапчинська, зіркова мама Ольга Шурова та її син Лев, директор благодійного фонду «Ти не один» Власта Шовковська, Генеральний директор Української Маркетингової Групи Наталія Бухалова, президент Української асоціації лікарів-психологів Богдан Божук, педіатр із 25-річним стажем роботи з дітьми Анна Горбань, художниця Анжеліка Дмитренко, куратор арт-проектів та шеф-редактор “Телекритики” Марія Хрущак, психолог проекту «Здійсни мрію» Володимир Миколенко, а також небайдужі до дитячих мрій соціологи, блогери, художники-ілюстратори, лідери думок, батьки і діти.

Ведуча: куратор проекту «Здійсни мрію», телеведуча Лідія Таран.

Також в рамках презентації буде анонсовано старт арт-марафону: з 27-го до 30-го червня на Пейзажній алеї в Києві облаштують 30 квадратних метрів для малювання мрій. А до кінця року кожний бажаючий може долучитися до проекту, виклавши свій малюнок у соцмережу з хештегом #МояДитячаМрія.

Місія арт-марафону #МояДитячаМрія – зібрати 100 тисяч малюнків, щоби надихнути мріяти інших дітей, насамперед – хворих, хто має інвалідність і тих, кому дуже потрібна підтримка. І звернути увагу 100 000 чарівників, які можуть допомогти подарувати радість здійснення мрій дітям.

Наприкінці року тисячі дитячих мрій водночас піднімуться до зірок в Промені бажань, щоб показати красу, силу і безмежність мрій.

Під час public talk усі гості матимуть можливість намалювати свої мрії та долучити їх до марафону.

Партнер руху Здійсни мрію: Українська асоціація лікарів-психологів

*Детальніше дослідження буде презентоване на презентації

Сайт проекту: wish.1plus1.ua

#МояДитячаМрія

Реєстрація за контактами: Софія Федченко, PR-менеджер, +38 (093) 069 88 70

Кількість місць обмежено. Буде проводитися онлайн-трансляція події на сайті УНІАН.