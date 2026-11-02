Зеленський заявив, чи атаки України на російські НПЗ впливають на ціни в США та в світі

Президент України вважає абсолютно справедливим те, що Україна націлюється на російське дизельне паливо.

Російський диктатор Володимир Путін не розуміє нічого, окрім мови сили, і ми йому це показуємо, заявив в інтерв'ю CNN TÜRK президент України Володимир Зеленський.

"Я можу говорити лише про те, що стосується нас. Наприклад, давайте розглянемо цілі, по яких ми б'ємо в Росії. Путін не розуміє жодної мови, окрім нашої відповіді силою. Він не розуміє нічого, окрім мови сили. І ми йому це показуємо", - сказав він.

Президент додав, що вважає справедливими атаки по нафтопереробним заводам Росії.

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"Чи справедливо це? Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Ми маємо на це право. Ми націлюємося на російське дизельне паливо? Так. Але чи впливає це на ціни у США та в усьому світі? Ні", - заявив Зеленський.

Зокрема, український лідер поділився даними, які свідчать про те, що частка Росії у світовому експорті наразі становить близько 2,2 %, тому її вплив майже дорівнює нулю.

Водночас, наголосив Зеленський, війна на Близькому Сході має набагато більший вплив.

"Ми знаємо, що війна на Близькому Сході має набагато більший вплив. У багатьох країнах світу, зокрема в Україні, спостерігається серйозне зростання цін на енергоносії. Головна причина цього – закриття Ормузької протоки. Тому, якщо США дійсно хочуть знизити ціни, ми маємо закінчити там війну і відкрити протоку", - додав президент України.

Атаки на НПЗ РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Нижньогородській області Росії в результаті атаки зазнав значних пошкоджень місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижньогороднефтеоргсинтез", який вважається одним із найбільших у Росії. За даними аналітиків, ймовірно, пожежа після атаки виникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600. Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що в результаті ударів БПЛА "промислове підприємство" у Кстовському районі зазнало "значних пошкоджень".

Також ми писали, що в російській Уфі безпілотники атакували Північну промзону, де фактично впритул одне до одного розташовані одразу три нафтопереробні заводи. За попередніми даними аналітиків, які оцінили фото очевидців, горить завод "Башнефть-Новойл". Вогонь міг охопити установку каталітичного риформінгу Л-35. Це одна з найважливіших ланок на будь-якому великому НПЗ. На заводі виробляють риформат, тобто високооктановий компонент для автомобільного бензину, а також водень, без якого неможливо очищати моторне паливо. Якщо ця установка не працює стабільно, завод фактично не здатен випускати сучасні екологічні види пального.

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