Ребекка Гармс здійснить візит до Міжнародної школи «Меридіан»

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс прибуде в Україну із робочим візитом, що триватиме з 14 по 17 червня. У межах візиту пані Гармс візьме участь у кількох заходах і зустрічах.

За повідомленнями прес-служби євродепутата, «Вона долучиться до участі у декількох заходах і зустрічах, на яких обговорюватимуться права людини, питання, стосовні захисту дискримінованих меншин та забезпечення розвитку громадянського суспільства».

Під час візиту до України депутат Європарламенту Ребекка Гармс 15 червня 2018 року о 17.00 відвідає Міжнародну школу «Меридіан».

Адреса: м. Київ, Виноградар, пров. Квітневий, 5-А, 04108; http://mischool.com.ua/en/.

Контактна особа: Олена Олександрівна Тарасенко, +380 (66) 136 35 50; +380 (93) 370 48 14.