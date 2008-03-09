Рятувальники зняли з крижини біля Сахаліна 755 рибаків

Російські рятувальники завершили операцію з порятунку сотень рибаків із крижини в Охотському морі.

За даними МНС Росії, всього з крижини, що відірвалася від берегового припаю в затоці Мордвінова на південному сході Сахаліну, було врятовано 755 рибаків. Любителів зимової риболовлі було евакуйовано на вертольотах і човнах. Ніхто з них не постраждав.

Всього в рятувальній операції було задіяно 30 осіб особового складу МНС і 15 одиниць техніки.

Сахалінські рятувальники щодня попереджають населення про небезпеку виходу на лід, проте рибаки, як правило, ігнорують застереження, піддаючи своє життя небезпеці.