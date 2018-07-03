Відкриття Центру захисту киян - ініціативи Юлії Тимошенко

Центр захисту киян - ініціатива Юлії Тимошенко - запрошує журналістів на урочисте відкриття головного офісу.

5 липня о 09:45 в приміщенні офісу Центру захисту киян проходитиме день відкритих дверей. Мета заходу – познайомити киян та журналістів із напрямками роботи центру.

Структура активно займається вирішенням проблем мешканців столиці. Фахівці центру консультують киян з юридичних питань. Центр також втілює соціально-освітній проект «Цифрова грамотність» - безкоштовні комп’ютерні курси для людей старшого віку.

Головою Центру захисту киян є правозахисник Віталій Нестор. За час роботи Центру захисту киян юристи опрацювали понад 5 000 звернень громадян.

Звернутися до ЦЗК можна з будь-якими питаннями за номером гарячої лінії 0 (800) 30 2019 або через сайт організації (https://czk.org.ua).

УСІ ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ БЕЗКОШТОВНІ.

Акредитація ЗМІ обов’язкова до 18:00 4 липня за телефоном 0955533088.

Місце проведення: офіс Центру захисту киян, вул. Архітектора Городецького, 4 (ст. м. Майдан Незалежності або ст. м. Хрещатик).