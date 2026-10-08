У київському метро стався блекаут: зупинено поїзди та ескалатори

Повідомляється, що у Києві знеструмлено станції метро "Арсенальна" та "Університет".

У Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів та роботу ескалаторів. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів", – зазначили у КМДА.

За даними пабліків, рух поїздів призупинили на усіх трьох лініях київського метро. На самих станціях немає освітлення. Профільні пабліки писали також, що у столиці частково зникло світло поза графіком.

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О 18:39 КМДА повідомила, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

Ситуація в енергосистемі – останні новини

Зранку УНІАН писав, що 8 жовтня у низці областей України застосували екстрені відключення світла. На Київщині екстрені відключення запровадили у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.

Через складну ситуацію в енергосистемі Київводоканал попереджав мешканців Святошинського, Солом’янського, Шевченківського та Голосіївського районів про можливе зниження тиску у водопровідній мережі або тимчасове припинення водопостачання.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що 8 жовтня в частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Для населення графіки відключень передбачають від 0,5 до 1,5 черги.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що в Україні періоди без стабільного електропостачання можуть тривати по 15–16 годин поспіль.

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