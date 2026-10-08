Росія змінила тактику: у Данії заявили про диверсії проти виробників зброї для України

У розвідці Данії зазначили, що оперативна сміливість Москви зростає.

Росія розпочала диверсійні операції проти данських оборонних компаній, які постачають продукцію Україні, зрозумівши, що її зусилля щодо гібридних атак не змогли стримати військову підтримку країни Заходом. Про це повідомив у середу представник Данської служби національної безпеки та розвідки (PET) на конференції з питань внутрішньої безпеки, пише Reuters.

"Навесні ми бачили багато планування, але дуже мало виконання; на початку літа ми побачили, що вони почали виконувати набагато більше", – сказав чиновник.

За його словами, Росія дійшла висновку, що її попередні широкомасштабні атаки не мали ефекту стримування Заходу від підтримки України.

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Він підкреслив, що оперативна сміливість Москви зростає, і Росія зараз "намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту, це означає виробництво зброї".

Чиновник навів список Міністерства оборони Росії, в якому зазначено, що європейські виробники безпілотників та їх компонентів є потенційними військовими цілями, але не вдавався до додаткових подробиць.

Крім того, він розповів, що Росія дедалі частіше використовує непідготовлених посередників, зокрема бездомних та наркозалежних, яких вербують через Telegram та інші платформи соціальних мереж.

За даними PET, вербування зазвичай починається з низькопорогових завдань, таких як розвідка чи фотографування, а потім переростає у фактичні диверсійні операції.

"Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей. Якщо перша людина не досягне успіху, вона кидатиме проблему на іншу, поки сама не досягне успіху", - заявив представник розвідки Данії.

Водночас Посольство Росії в Копенгагені в середу відкинуло ці звинувачення, зазначивши, що данська влада висуває необґрунтовані звинувачення проти Росії.

Оцінки НАТО та Європи щодо гібридних атак з боку РФ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у Данії описали сценарій, за якого здійснюватиме частіші атаки на Захід і НАТО з більшими наслідками для країн, на які спрямовані ці атаки, ніж це було раніше.

Там зазначили, що існує "низький, але зростаючий ризик" того, що Росія розпочне обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО, які межують з Росією.

Керівник розвідки Томас Аренкіль розповів, що такі атаки можуть включати окремі удари далекобійною зброєю, такою як дрони чи ракети, по інфраструктурі, що підтримує Україну, або операції під чужим прапором з використанням дронів українського виробництва.

За його словами, Росія також може розгорнути обмежену кількість військ у прикордонній зоні НАТО, можливо, під приводом захисту російських меншин.

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