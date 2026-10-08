Після СЗЧ до служби повернулися військові чисельністю у дві-три бригади, - Міноборони

В міністерстві зазначають, що значна частина військових повернулася саме на бойові посади.

Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомляє Міністерство оборони України з приводу результатів програми щодо спрощеної процедури повернення із СЗЧ.

"Ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад. Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це люди, які вже мають досвід, служби й навички, потрібні підрозділам", - наголошують в міністерстві.

У відомстві наголосили, що всім відновили грошове та інше забезпечення і вони виконують завдання. При цьому додали, що всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо, тому результат оцінюють позитивно.

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В Міноборони назвали п’ятірку підрозділів, куди взяли найбільше тих, хто повернувся із СЗЧ:

20 окрема бригада безпілотних систем "К-2",

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха,

3 окрема штурмова бригада,

63 окрема механізована бригада,

429 окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

Також відзначили бригади НГУ: "Хартію" та "Азов".

У Міноборони подякували всім, хто наважився і повернувся, зазначивши, що "це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне".

СЗЧ в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Міноборони ухвалило рішення, що військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою.

Найпростіший шлях повернення пропонувався через застосунок "Армія+", де, зокрема, можна було обрати новий підрозділ з переліку; вказати бажаний напрям служби та досвід; отримати супровід до зарахування в нову частину.

Подати заявку також можна було напряму до обраної військової частини та через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ – для військовослужбовців ЗСУ.

Після погодження рапорту в "Армія+" з’являвся статус "В дорозі", який підтверджував, що військовий добровільно повертається на службу, і має 5 днів, щоб прибути до нової частини.

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