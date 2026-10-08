Росія пошкодила критично важливий для Києва енергооб'єкт, - Шмигаль

Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Внаслідок російської атаки ввечері 8 жовтня було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів Києва. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергообʼєктів. Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Зі свого боку "Укренерго" повідомило, що унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено кілька елементів електромережі, що забезпечує Київ електроенергією. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням для значної кількості споживачів.

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Тим часом "Київводоканал" повідомив про зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини Києва.

"Наразі спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах правобережної частини столиці, зокрема у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – зазначили у "Київводоканалі".

Як повідомив секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь, тимчасово припинено прийом стічних вод до каналізаційних мереж Києва, зокрема з території Борщагівської громади. Причина – знеструмлення об'єктів "Київводоканалу".

Ситуація в енергосистемі – останні новини

Раніше УНІАН писав, що у Київському метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів, а також роботу ескалаторів. Повідомлялося, що рух зупиняли на всіх трьох лініях київського метро. На станціях також було відсутнє освітлення.

О 19:24 у КМДА повідомили про відновлення руху поїздів на всіх лініях столичного метрополітену. Водночас на той момент поїзди курсували зі збільшеними інтервалами.

Нагадаємо, раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв прогнозував, що в Україні періоди відсутності стабільного електропостачання можуть тривати до 15–16 годин поспіль.

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