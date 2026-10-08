Словаччина та Росія відновили обмін військовими аташе вперше з початку війни

Уряд Словаччини вже направив до Москви двох представників військово-дипломатичного корпусу.

Словаччина та Росія відновили обмін військовими аташе вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Aktuality.

Зазначається, що рішення про відновлення роботи військових аташе було ухвалено в рамках домовленостей прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з російською стороною.

У виданні зазначили, що уряд Словаччини вже направив до Москви двох представників військово-дипломатичного корпусу. Посаду військового аташе обійме бригадний генерал Славомір Ставіарський, а його заступником призначено полковника Іво Гахіра. У Братиславі тим часом очікують на прибуття російського військового аташе, яким може стати 46-річний офіцер військово-морського флоту Максим Вережан, який раніше працював у посольстві в Римі.

Відео дня

У виданні нагадали, що востаннє російський військовий аташе працював у Словаччині чотири роки тому. Після того як Росія напала на Україну, уряд Словаччини вислав його з Братислави разом з іншими дипломатами. У свою чергу, у Москві завершив роботу словацький аташе.

Росія могла шпигувати за громадянами Словаччини

Раніше лідер ключової опозиційної партії Словаччини "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка заявив, що РФ могла шпигувати за дорогами та громадянами Словаччини, використовуючи камери, встановлені на будівлі Міністерства внутрішніх справ.

Шимечка також назвав цю ситуацію "величезним провалом у сфері безпеки" і закликав прем’єра країни Роберта Фіцо та президента Петера Пеллегріні відреагувати на неї.

Вас також можуть зацікавити такі новини: