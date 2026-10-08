Уряд ухвалив важливе рішення щодо тарифів на електроенергію для населення

Кабмін працюватиме над запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки громадянам, які її потребують.

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027 років. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін", - зазначив очільник уряду.

Корецький наголосив, що на майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують.

Відео дня

Тарифи на комуналку в Україні - останні новини

У вересні уряд продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Таким чином, українці й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

У квітні НАК "Нафтогаз України" продовжив пільгову ціну на газ для населення у 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2027 року.

У травні уряд уточнив механізм перерахунку комунальних платежів за тепло та гарячу воду. Так, у разі суттєвого погіршення якості послуг через російські атаки споживачі можуть сплачувати лише 20% від вартості послуги.

Вас також можуть зацікавити новини: