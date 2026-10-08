У Держдумі РФ заявили, що власники дата-центрів повинні самостійно захищати їх від дронів

Журавльов розкритикував власників російських дата-центрів за недостатню підготовку.

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з питань оборони Олексій Журавльов заявив, що власники російських дата-центрів повинні самостійно подбати про захист своїх об’єктів від атак українських дронів. Його слова цитують росЗМІ.

"Країна веде важку війну, і дивно робити вигляд, ніби це не торкнеться підприємницької спільноти. Брати участь доведеться всім", – сказав Журавльов.

За словами чиновника, російський бізнес уже має можливість створювати власні системи протиповітряної оборони для захисту об’єктів. Він додав, що російським компаніям також дозволено озброювати такі об’єкти.

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Однак Журавльов визнав, що наразі у дата-центрів досі немає достатніх засобів захисту від дронів:

"Не видно ані антидронових сіток, ані спостережних постів, немає взагалі жодних засобів захисту".

Чиновник заявив, що російський бізнес мав заздалегідь передбачити можливі удари по таких об’єктах, оскільки місця розташування дата-центрів не є секретними. Він також закликав власників великих компаній вкладати власні кошти в безпеку критичної інфраструктури.

Удар по дата-центру російського "Яндекса" - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 8 жовтня в Росії зазнав атаки завод "Саста" у місті Сасово Рязанської області, де розташований дата-центр "Яндекс ДЦ". На території підприємства спалахнула пожежа.

Після повідомлення про пожежу в Сасово в "Яндексі" заявили про "інцидент" та проблеми з електроживленням окремої зони доступності хмарної платформи Yandex Cloud.

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