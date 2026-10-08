У Києві відреагували на відкликання посла Південної Кореї

В зовнішньополітичному відомстві України відстоюють позицію, що дипломатія має переважати над емоціями.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення Південної Кореї відкликати корейського посла з Києва. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Георгій Тихий повідомив журналістам.

Зокрема, як відзначив речник, цього тижня до МЗС України запрошували посла Республіки Корея в Україні для представлення української позиції та пошуку конструктивних рішень. "Йому була доведена позиція української сторони. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями", - наголосив Тихий.

Водночас, за його словами, "попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу – навіть якщо на це буде потрібен час", - відзначив Тихий.

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Дипломатичний конфлікт України та Республіки Корея

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН український президент Володимир Зеленський заявив, що двох взятих в полон військових Північної Кореї, які воювали на стороні Росії проти України, було відправлено до Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні вжити заходів, якщо вона не вибачиться і не визнає існування угоди про конфіденційність щодо передачі двох полонених північнокорейських солдатів.

Сьогодні Південна Корея відкликала посла з України через цей дипломатичний скандал.

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