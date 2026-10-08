В РФ проблеми з інтернетом після удару по дата-центру 'Яндекса', - ЗМІ

Нестабільно працює навіть державна платформа "Госуслуги".

Російський інтернет-гігант "Яндекс" призупинив роботу одного зі своїх ключових центрів обробки даних в Росії після атаки безпілотника. Про це в коментарі CNBC повідомила пресслужба компанії.

Повідомляється, що атака пошкодила частину інфраструктури і спричинила пожежу в дата-центрі компанії, розташованому в місті Сасово Рязанської області. Як наслідок, дата-центр повністю припинив роботу, через що деякі сервіси "Яндекса" можуть бути недоступні для користувачів.

"Постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки", – повідомив "Яндекс".

Відео дня

Як повідомляє "Астра", після атаки по дата-центру в Росії фіксуються збої в роботі низки інтернет-ЗМІ, соцмереж, порталу "Госуслуги" (аналог української "Дії"), онлайнбанкінгу та деяких мобільних операторів.

"У списку регіонів РФ за кількістю скарг на проблеми зі зв'язком лідирують Москва, Санкт-Петербург, Новосибірська область, Краснодарський край, Московська, Свердловська, Нижегородська та Ростовська області", - повідомляє "Астра".

Удари РФ по дата-центрах в Україні

Як писав УНІАН, у вересні Росія розпочала кампанію ударів по українській інтернет-інфраструктурі. Атаки на дата-центри мають ціллю нашкодити роботі банківських систем, торгівлі та державним сервісам.

Такі атаки справді супроводжувалися локальними перебоями з інтернет-зв'язком у деяких провайдерів. Разом з тим експерти наголошували, що проблеми мають ситуативний характер і швидко усуваються. Водночас атаки стали сигналом для операторів щодо необхідності подальшої децентралізації обладнання та диверсифікації постачальників, аби уникати масштабних відключень у майбутньому.

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