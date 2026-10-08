У Львові зіткнулися потяги, є постраждалі, - Укрзалізниця

Зокрема постраждав один з машиністів.

У Львові зіткнулися два потяги. Серед пасажирів є постраждалі. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів – Сокаль припустився зіткнення із електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Про можливі причини зіткнення наразі нічого не повідомляється.

Відео дня

Оновлено: Станом на 21:49 було відомо про вісьмох постраждалих внаслідок аварії на залізниці. Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва у коментарі "Суспільному" зазначила, що пʼятьох осіб госпіталізували, ще троє отримали допомогу на місці.

Ситуація з транспортом

Як писав УНІАН, сьогодні у Київському метро через аварійне відключення електроенергії тимчасово зупинили рух поїздів та роботу ескалаторів. Зголом рух на всіх лініях відновили, але з більшими інтервалами – 5–10 хвилин. Усі станції відкриті для пасажирів.

Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" запустила 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею через проблеми з автомобільними мостами у Києві. Потяги курсуватимуть з 5 по 9 жовтня у години-пік, зупиняючись також на станції "Березняки". Крім шатлів, між берегами можна пересуватися приміськими та регіональними поїздами, що зупиняються на ключових станціях. Загалом у пікові години курсуватиме до шести рейсів, щоб зменшити транспортний колапс.

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