Прибутку немає: Samsung скорочує виробництво смартфонів одразу на 30%

Компанія більше не отримує прибутку від продажу смартфонів через зростання витрат на пам'ять.

Виробництво смартфонів стає дедалі дорожчим через зростання витрат на пам'ять. Щоб скоротити збитки, Samsung почала скорочувати обсяги виробництва смартфонів у 4-му кварталі 2026 року.

За даними SamMobile, мобільний підрозділ Samsung терміново звернувся до партнерів із вимогою зменшити обсяги поставок комплектуючих на 20–30%. Спочатку компанія розраховувала випустити близько 270 млн смартфонів за підсумками 2026 року завдяки високим продажам складаних моделей, але тепер прогноз знизився до 200 млн пристроїв.

Однією з причин називають різке зростання цін на пам'ять. Повідомляється, що вартість 12 ГБ LPDDR5X для смартфонів у другому кварталі сягнула $145–146, що на 175% більше, ніж роком раніше. У результаті всім виробникам смартфонів доводиться значно більше платити за пам’ять, що збільшує загальну собівартість пристроїв.

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Щоб компенсувати додаткові витрати, виробники змушені підвищувати ціни на свої пристрої. Samsung уже кілька разів робила це в останні місяці: подорожчали як флагманські телефони, так і доступні моделі.

Галузеві інсайдери стверджують, що від продажу смартфонів практично не залишилося прибутку. Виробники не можуть повністю перекласти зростання собівартості на споживачів і змушені брати частину додаткових витрат на себе. Це призводить до істотного зниження прибутку, а в деяких випадках пристрої доводиться продавати взагалі у збиток.

Раніше експерти попереджали, що бюджетні смартфони вартістю до $200 у 2027 році можуть зникнути з прилавків. Ситуація, що склалася на ринку, робить виробництво недорогих моделей збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак коштів. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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