9 грудня о 15.00 в конференц-залі Національної спілки журналістів України (вул. Хрещатик 27а, 2 поверх) відбудеться прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з корупцією та презентації антикорупційної громадської ініціативи «Повернемо мільярди до місцевих бюджетів» Фундації «Відкрите суспільство» спільно з «Реанімаційним пакетом реформ – Київ», Інститутом масової інформації та ГО ІРАР/AMDI.

Учасники заходу зможуть задати питання, які стосуються конкретних земельних ділянок та об’єктів будівництва в м. Києві. Під час заходу будуть надані відповіді на основі даних містобудівного та земельного кадастрів, а також діючого Генплану Києва 2020 та проектів Генплану 2025.

Громадські експерти покажуть нові можливості для здійснення антикорупційного громадського моніторингу використання земельних ресурсів м. Києва. Ініціатори заходу пропонують київській владі почати на ділі боротися із корупцією та готові допомогти знайти джерела для поповнення бюджет міста, а також попередження повторення

Учасники заходу зможуть наочно побачити як працюють схеми маніпулювання інформацією реєстрів цільового призначення, функціонального розподілу, видів використання земельних ресурсів столиці та як відбувається легалізації незаконних будівництв.

Іван Сікора, Директор Фундації "Відкрите суспільство", Леся Шевченко, - Реанімаційний пакет реформ для Києва, Ольга Шалайська, Інститут масової інформації; Сергій Панцир, ГО ІРАР/AMDI, Віктор Глеба, експерт в галузі містобудування

Запити приймаються на електронну адресу: info@osf.org.ua (до 18.00, 8.12.2014 р.).

Щодо додаткових питань звертатися: (050) 382 4661, osf55@ukr.net

Чекаємо Вас 9 грудня о 15.00 в конференц-залі Національної спілки журналістів України.